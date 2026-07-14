«Я чилю»: Kyivstoner назвался сбитым лётчиком после обвинений в подготовке теракта в России
Kyivstoner отверг обвинения ФСБ в подготовке теракта и назвался сбитым лётчиком
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Kyivstoner
Рэпер Kyivstoner (Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) отверг обвинения ФСБ в причастности к подготовке атаки беспилотников на стратегический объект в Московской области. Свою позицию музыкант изложил в сторис в соцсети. По его словам, он не понимает, кому и зачем понадобилось связывать его с подобной «операцией».
Рэпер Киевстонер отверг обвинения ФСБ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Kyivstoner
«У меня вопрос: зачем? Я понимаю, если бы я был тип активный, я сбитый лётчик... Я не знаю, кто это сделал и зачем, но это самая беспонтовая инвестиция», — говорит на видео артист.
Он также подчеркнул, что якобы ведёт спокойную жизнь и не имеет отношения к организации каких-либо нападений. Рэпер добавил, что просто «чилит» и играет «в доту», и не организует атаки дронов ВСУ.
Напомним, ФСБ России заявила о причастности украинского рэпера и видеоблогера Kyivstoner (Киевстонер), настоящее имя которого Альберт Васильев, к организации готовившегося теракта на стратегическом предприятии в Московской области. По версии спецслужбы, для атаки планировалось использовать 35 FPV-дронов, доставленных в Россию внутри партии испанской керамической плитки. Предполагаемый исполнитель задержан и даёт показания. Ещё один фигурант, отвечавший за приём и сокрытие опасного груза, оказал вооружённое сопротивление и был ликвидирован, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Возбуждено уголовное дело о террористическом акте.
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