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23 июля, 04:53

Один человек погиб при атаке ВСУ на Крым, ещё четверо пострадали

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крым. Среди пострадавших — двое детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, власти окажут поддержку семьям, которых затронуло произошедшее. Аксёнов также выразил соболезнования близким погибшего и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Других подробностей о последствиях атаки он не привёл.

23 июля силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, следовавших курсом на Москву
23 июля силами ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА, следовавших курсом на Москву

Ранее Life.ru писал, что в Воронежской области расчёты противовоздушной обороны всю ночь отражали атаку украинских беспилотников. По словам местного губернатора Александра Гусева, есть пострадавшие и серьёзные последствия. Подробности будут опубликованы после проведения работ оперативных служб.

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