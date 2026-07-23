Один человек погиб при атаке ВСУ на Крым, ещё четверо пострадали

Один человек погиб, ещё четверо получили ранения в результате ночной атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Крым. Среди пострадавших — двое детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, власти окажут поддержку семьям, которых затронуло произошедшее. Аксёнов также выразил соболезнования близким погибшего и пожелал раненым скорейшего выздоровления. Других подробностей о последствиях атаки он не привёл.

Ранее Life.ru писал, что в Воронежской области расчёты противовоздушной обороны всю ночь отражали атаку украинских беспилотников. По словам местного губернатора Александра Гусева, есть пострадавшие и серьёзные последствия. Подробности будут опубликованы после проведения работ оперативных служб.