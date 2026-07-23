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23 июля, 09:12

Беспилотник взорвался в центре Белгорода, двое мужчин ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два мирных жителя получили осколочные ранения ног в результате новой атаки на Белгород. О произошедшем сообщил региональный Оперштаб.

По его данным, в центре города сдетонировал беспилотник. Взрывное устройство нанесло травмы двум прохожим.

Медики прибыли на вызов оперативно. Всю необходимую помощь пострадавшим оказали прямо на месте происшествия.

От предложенной транспортировки в стационар мужчины отказались. Госпитализация им не потребовалась.

Повреждения зафиксированы также у двух автомобилей. Осколками посекло транспортные средства, находившиеся рядом с эпицентром взрыва.

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Сейчас на месте ЧП работают экстренные бригады. Информация о других последствиях продолжает поступать и уточняется.

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Никита Никонов
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