Беспилотник взорвался в центре Белгорода, двое мужчин ранены

Два мирных жителя получили осколочные ранения ног в результате новой атаки на Белгород. О произошедшем сообщил региональный Оперштаб.

По его данным, в центре города сдетонировал беспилотник. Взрывное устройство нанесло травмы двум прохожим.

Медики прибыли на вызов оперативно. Всю необходимую помощь пострадавшим оказали прямо на месте происшествия.

От предложенной транспортировки в стационар мужчины отказались. Госпитализация им не потребовалась.

Повреждения зафиксированы также у двух автомобилей. Осколками посекло транспортные средства, находившиеся рядом с эпицентром взрыва.

Сейчас на месте ЧП работают экстренные бригады. Информация о других последствиях продолжает поступать и уточняется.