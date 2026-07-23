Беспилотник взорвался в центре Белгорода, двое мужчин ранены
Обложка © Life.ru
Два мирных жителя получили осколочные ранения ног в результате новой атаки на Белгород. О произошедшем сообщил региональный Оперштаб.
По его данным, в центре города сдетонировал беспилотник. Взрывное устройство нанесло травмы двум прохожим.
Медики прибыли на вызов оперативно. Всю необходимую помощь пострадавшим оказали прямо на месте происшествия.
От предложенной транспортировки в стационар мужчины отказались. Госпитализация им не потребовалась.
Повреждения зафиксированы также у двух автомобилей. Осколками посекло транспортные средства, находившиеся рядом с эпицентром взрыва.
Сейчас на месте ЧП работают экстренные бригады. Информация о других последствиях продолжает поступать и уточняется.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.