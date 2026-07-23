В Туле обезвредили элемент БПЛА, упавший на балкон жилого дома

В Туле оперативно ликвидировали угрозу, возникшую после падения фрагмента летательного аппарата на балкон многоквартирного дома. Инцидент произошел в ходе недавней попытки налёта на регион.

На место происшествия незамедлительно прибыли профильные специалисты. Они оцепили территорию, обеспечив безопасность горожан, после чего осторожно изъяли подозрительный объект.

«Элемент беспилотника, обнаруженный на балконе многоквартирного дома в Туле в результате отражения воздушной атаки, обезврежен специалистами и изъят для дальнейшего уничтожения», — прокомментировал ситуацию глава региона Дмитрий Миляев.

В ходе проведения мероприятий пострадавших не зафиксировано. Разрушений инфраструктуры также удалось избежать.

Ранее украинский дрон самолётного типа рухнул на многоэтажку в Липецке. БПЛА не сдетонировал и обошлось без пострадавших. Жителей эвакуировали, а территорию оцепили.