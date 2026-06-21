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21 июня, 09:04

В Севастополе обезвредили боевую часть упавшего на дом дрона ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Севастополе обезвредили боевую часть беспилотника ВСУ, который упал на крышу жилого многоквартирного дома. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев в своём телеграм-канале.

«Пиротехники МЧС оперативно произвели обезвреживание боевой части вражеского БПЛА», — написал он.

По его словам, обнаруженный предмет в настоящее время оперативно вывозят за пределы жилой зоны на специально оборудованный полигон. Именно там находку уничтожат с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

Что касается местных жителей, которых ранее временно эвакуировали из здания, — их уже начинают постепенно пускать обратно в собственные квартиры.

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После атаки дронов в Крыму госпитализированы 14 человек, среди них двое детей

Напомним, утром в центре Севастополя на крышу многоквартирного дома рухнул беспилотник. Упавший аппарат принадлежал ВСУ и находился с полностью снаряжённым боезарядом. В результате инцидента никто не погиб и не получил ранений. На месте немедленно выставили оцепление, а жильцов эвакуировали из опасной зоны.

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Вероника Бакумченко
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