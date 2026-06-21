Дрон ВСУ с боезарядом рухнул на крышу дома в Севастополе

Утро в Севастополе началось с тревожного инцидента: на крышу многоквартирного здания в центре города рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, летательный аппарат ВСУ упал на жилой объект. Предварительные данные указывают, что устройство несло полный боезаряд.

К счастью, инцидент обошелся без жертв и раненых.

«Никто не пострадал», — подтвердил руководитель города.

На месте происшествия немедленно выставили оцепление. Сейчас профильные службы проводят эвакуацию жильцов из опасной зоны. Людей перевозят в места временного размещения для обеспечения безопасности.

Дальнейшие действия специалистов будут направлены на обезвреживание опасного груза и обследование поврежденной кровли.