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Регион
21 июня, 08:21

Дрон ВСУ с боезарядом рухнул на крышу дома в Севастополе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Утро в Севастополе началось с тревожного инцидента: на крышу многоквартирного здания в центре города рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

По информации главы региона, летательный аппарат ВСУ упал на жилой объект. Предварительные данные указывают, что устройство несло полный боезаряд.

К счастью, инцидент обошелся без жертв и раненых.

«Никто не пострадал», — подтвердил руководитель города.

На месте происшествия немедленно выставили оцепление. Сейчас профильные службы проводят эвакуацию жильцов из опасной зоны. Людей перевозят в места временного размещения для обеспечения безопасности.

Дальнейшие действия специалистов будут направлены на обезвреживание опасного груза и обследование поврежденной кровли.

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Оксана Попова
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