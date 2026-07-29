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Регион
29 июля, 03:38

В Рязани из-за падения обломков БПЛА ВСУ пострадали шесть человек

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В результате падения обломков беспилотных летательных аппаратов в Рязани пострадали шесть человек. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал местный губернатор Павел Малков.

«Отбой воздушной тревоги, работа ПВО завершена. В результате падения обломков БПЛА есть возгорание на промышленных территориях. На местах работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в результате инцидента шесть человек доставлены в медицинские учреждения. Пострадавшим оказывается необходимая помощь, угрозы их жизни нет.

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Незадолго до этого Павел Малков сообщил, что в Рязани во время массовой атаки беспилотных летательных аппаратов возникло возгорание на территории одного из предприятий. Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны отражали массовый удар украинских дронов.

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Виталий Приходько
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