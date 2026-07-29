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Регион
29 июля, 02:56

В Рязани при атаке БПЛА произошло возгорание на территории предприятия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Рязани во время массовой атаки беспилотных летательных аппаратов возникло возгорание на территории одного из предприятий. Об этом у себя в Telegram-канале проинформировал местный губернатор Павел Малков.

Глава региона подчеркнул, что силы противовоздушной обороны отражают массовый удар украинских дронов.

«Произошло возгорание на территории одного из предприятий. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Малков призвал местных жителей оставаться в помещении и не приближаться к окнам. Наиболее безопасным местом в квартире он назвал ванную комнату или коридор с капитальными стенами.

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В результате падения обломков ракеты на жилой многоквартирный дом в Таганроге Ростовской области погибла женщина, ещё один мужчина пострадал. В настоящее время ведётся эвакуация жителей дома. Для них развёрнут пункт временного размещения. Губернатор также выразил соболезнования родным и близким погибшей. Пострадавший в настоящее время получает всю необходимую медпомощь. Данные о последствиях атаки будут уточняться.

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Виталий Приходько
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