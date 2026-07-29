Пожар на складе Wildberries в Рязани, возникший после атаки БПЛА, локализован

Объединённая компания Wildberries и Russ официально подтвердила локализацию возгорания на складском объекте в Рязани. Согласно заявлению пресс-службы, оперативные действия позволили минимизировать ущерб: основная номенклатура товаров уцелела, а складские площади, предназначенные для хранения, остались практически неповреждёнными.

«Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован», — сказано в сообщении.