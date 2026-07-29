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29 июля, 11:54

Пожар на складе Wildberries в Рязани, возникший после атаки БПЛА, локализован

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Объединённая компания Wildberries и Russ официально подтвердила локализацию возгорания на складском объекте в Рязани. Согласно заявлению пресс-службы, оперативные действия позволили минимизировать ущерб: основная номенклатура товаров уцелела, а складские площади, предназначенные для хранения, остались практически неповреждёнными.

«Пожар в логистическом комплексе компании в Рязани локализован», — сказано в сообщении.

С пострадавшими при атаке дронов в Рязани работают психологи
С пострадавшими при атаке дронов в Рязани работают психологи

Напомним, ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили массовый налёт беспилотников на Рязанскую область. За ночь были сбиты 45 дронов. При падении обломков пострадали люди, а также несколько объектов — в частности повреждения получили частный дом и нежилое здание в Рязани. Медицинская помощь понадобилась шести жителям, всех отвезли в больницы. По некоторым данным, ВСУ применили дроны FP-1 при атаке на Рязань.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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