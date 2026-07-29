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29 июля, 07:23

Над Рязанской областью ночью уничтожили 45 беспилотников ВСУ, есть пострадавшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Массовую атаку беспилотников отразили силы противовоздушной обороны над Рязанской областью. За ночь были уничтожены 45 дронов, однако после падения обломков пострадали люди и получили повреждения несколько объектов. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков.

Последствия атаки также затронули жилой сектор: повреждения получил частный дом, а в Рязани пострадало нежилое здание. Медицинская помощь понадобилась шести жителям. Всех пострадавших доставили в больницы, при этом угрозы их жизни нет. На местах происшествий продолжают работать экстренные службы, которые занимаются устранением последствий случившегося.

В Рязани после атаки БПЛА ВСУ эвакуировали логистический объект Wildberries
В Рязани после атаки БПЛА ВСУ эвакуировали логистический объект Wildberries

Ранее стало известно о возгораниях на промышленных объектах после падения обломков беспилотников. На местах происшествий работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий.

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Милена Скрипальщикова
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