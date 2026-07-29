С пострадавшими при атаке дронов в Рязани работают психологи

Пять человек, получивших ранения при налёте беспилотников на Рязанскую область, находятся на лечении в областной клинической больнице, и к каждому из них приставлен психолог. Об этом рассказал вице-премьер регионального правительства и глава Минздрава области Александр Пшенников на своей странице во «ВКонтакте».

Пшенников: Пятеро пострадавших при атаке дронов лечатся в больнице в Рязани. Фото © VK / Александр Пшенников

По его словам, раненых доставили в ОКБ, где их разместили в нейрохирургическом отделении и в отделении общей хирургии. Министр подчеркнул, что помощь психолога сейчас особенно важна: «сейчас важно не допустить развития постравматического стрессового расстройства».

Пшенников также сообщил, что одного из пострадавших с проникающим ранением прооперировали.

Глава Минздрава области отдельно отметил, что за многолетнюю практику в хирургии, включая экстренную, он неоднократно убеждался: результат лечения зависит от работы всей цепочки — от эвакуации до послеоперационного наблюдения. Сейчас, по его оценке, все службы действуют именно по этому принципу.

«Мы сделаем всё необходимое, чтобы пострадавшие как можно быстрее вернулись к нормальной жизни», — заключил он.

Напомним, ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили массовый налёт беспилотников на Рязанскую область. За ночь были сбиты 45 дронов. При падении обломков пострадали люди, а также несколько объектов — в частности повреждения получили частный дом и нежилое здание в Рязани. Медицинская помощь понадобилась шести жителям, всех отвезли в больницы, угрозы для их жизни нет.