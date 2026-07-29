ВСУ применили дроны FP-1 при атаке на Рязань

Во время атаки на Рязань и Рязанскую область украинские военные, предположительно, использовали беспилотники FP-1. По данным ресурса «Архангел спецназа», аппараты запускали по особой схеме, чтобы затруднить их перехват.

Для удара были задействованы БПЛА типа FP-1. Их отправляли не массово, а небольшими группами — по два-три аппарата с небольшими интервалами. Такая тактика позволяла сохранять постоянное давление на систему противовоздушной обороны. Кроме того, операторы применяли манёвр, который называют «каруселью».

Суть этой схемы заключается в том, что беспилотники некоторое время движутся на удалении от намеченных целей, усложняя расчёт траектории и их своевременное уничтожение средствами ПВО.

Напомним, что минувшей ночью Рязанская область подверглась массированной атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили 45 воздушных целей. Несмотря на это, после падения обломков пострадали несколько человек, а также были повреждены различные объекты. В результате атаки разрушения зафиксировали в частном доме и одном нежилом здании в Рязани.