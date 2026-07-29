Склад Wildberries в Рязани временно приостановил приём поставок

Маркетплейс Wildberries сообщил о временной приостановке приёма поставок на своем логистическом объекте, расположенном в Рязани. Компания ввела соответствующие ограничения для партнёров, работающих с данной площадкой.

«Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи», — сказано в сообщении.

Ситуация остаётся под контролем администрации ресурса. Поставщикам рекомендуется следить за обновлениями в личном кабинете продавца, где появится актуальная информация о возобновлении полноценной работы рязанского логистического центра.