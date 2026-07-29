Склад Wildberries в Рязани временно приостановил приём поставок
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Маркетплейс Wildberries сообщил о временной приостановке приёма поставок на своем логистическом объекте, расположенном в Рязани. Компания ввела соответствующие ограничения для партнёров, работающих с данной площадкой.
«Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи», — сказано в сообщении.
Ситуация остаётся под контролем администрации ресурса. Поставщикам рекомендуется следить за обновлениями в личном кабинете продавца, где появится актуальная информация о возобновлении полноценной работы рязанского логистического центра.
Ранее стало известно о возгораниях на промышленных объектах Рязанской области после падения обломков беспилотников. На местах происшествий работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Также сообщалось об эвакуации сотрудников логистического объекта Wildberries.
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