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29 июля, 07:54

Склад Wildberries в Рязани временно приостановил приём поставок

Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Сергей Петров/NEWS.ru

Маркетплейс Wildberries сообщил о временной приостановке приёма поставок на своем логистическом объекте, расположенном в Рязани. Компания ввела соответствующие ограничения для партнёров, работающих с данной площадкой.

«Склад в Рязани временно не принимает поставки. Товары, которые хранятся на этом объекте, пока сняты с продажи», — сказано в сообщении.

Ситуация остаётся под контролем администрации ресурса. Поставщикам рекомендуется следить за обновлениями в личном кабинете продавца, где появится актуальная информация о возобновлении полноценной работы рязанского логистического центра.

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Ранее стало известно о возгораниях на промышленных объектах Рязанской области после падения обломков беспилотников. На местах происшествий работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий. Также сообщалось об эвакуации сотрудников логистического объекта Wildberries.

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Оксана Попова
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