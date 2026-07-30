Автозаправка повреждена в Горловке ДНР из-за удара ВСУ

В Калининском районе Горловки беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанёс удар по объекту топливной инфраструктуры. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате атаки повреждена автозаправочная станция. Градоначальник также отметил, что ещё один удар был зафиксирован в Центрально-Городском районе, где пострадал легковой автомобиль гражданского лица.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки повреждена автозаправочная станция», — говорится в заявлении мэра.

Накануне в результате ударов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель и пострадали ещё 14 человек. Наибольшее число раненых — 10 человек — получили травмы при атаке на рейсовый автобус на трассе Луганск — Светлодарск. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь