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Регион
29 июля, 22:09

Автозаправка повреждена в Горловке ДНР из-за удара ВСУ

Не является фотографией с места событий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

Не является фотографией с места событий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BACHTUB DMITRII

В Калининском районе Горловки беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) нанёс удар по объекту топливной инфраструктуры. Как сообщил мэр города Иван Приходько, в результате атаки повреждена автозаправочная станция. Градоначальник также отметил, что ещё один удар был зафиксирован в Центрально-Городском районе, где пострадал легковой автомобиль гражданского лица.

«В результате атаки БПЛА ВФУ в Калининском районе Горловки повреждена автозаправочная станция», — говорится в заявлении мэра.

При ударе БПЛА ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР пострадали 10 человек
При ударе БПЛА ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР пострадали 10 человек

Накануне в результате ударов беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Донецкой Народной Республике погиб один мирный житель и пострадали ещё 14 человек. Наибольшее число раненых — 10 человек — получили травмы при атаке на рейсовый автобус на трассе Луганск — Светлодарск. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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