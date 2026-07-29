При ударе БПЛА ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР пострадали 10 человек

Украинские беспилотники атаковали рейсовый автобус на автодороге Луганск — Светлодарск, в результате удара пострадали 10 человек. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Согласно Пушилину, удар пришёлся по автобусу на территории городского округа Дебальцево. Тяжёлые ранения получили женщины 1992 и 1947 годов рождения. Ещё восемь человек — женщины 1994, 1984, 1969, 1986 и 1974 годов рождения, а также мужчины 1967, 1963 и 1957 годов рождения — получили ранения различной степени тяжести.

Кроме того, в посёлке Луганское при атаке беспилотника на автомобиль погиб мужчина. Ещё один автомобиль был атакован в Светлодарске. В результате удара тяжёлые ранения получил мужчина 1973 года рождения, женщина 1990 года рождения также пострадала. Ранения получили жители Горловки и Волновахского муниципального округа. В Центрально-Городском районе Горловки травмы получил мужчина 1958 года рождения, в Волновахском округе — мужчина 1976 года рождения.

Всего в городских округах Горловка, Дебальцево, Торез, Харцызск, а также в Амвросиевском и Волновахском муниципальных округах были повреждены два объекта инфраструктуры, четыре автобуса, шесть грузовых и два легковых автомобиля.

Ранее в Троицком районе ЛНР украинский беспилотник производства США «Хорнет» нанёс удар по автомобилю «Нива», в котором находились двое священнослужителей РПЦ. Один из них погиб на месте, второй получил осколочное ранение ноги. В результате атаки погиб монах Рафаил (Анисимов) — доброволец, насельник Иоанно-Богословского Череменецкого монастыря Гатчинской епархии. Ему было 68 лет. Также ранен иеромонах Иларион (Качур) — настоятель храма Нерукотворного Спаса 9-й Келецко-Берлинской Гвардейской артиллерийской бригады и помощник командира по работе с верующими военнослужащими.