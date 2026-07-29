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29 июля, 14:36

Девятилетний ребёнок умер после удара ВСУ по дому в Керчи

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Керчи умер девятилетний мальчик, который был ранен при ударе ВСУ по жилому дому. Об этом сообщил глава крымского Минздрава Алексей Натаров в беседе с РИА «Новости» Крым.

По словам министра, родные ребёнка по-прежнему остаются в больнице. Их состояние оценивается как средней тяжести.

Очередной удар по мирному Крыму: Двое погибших, пятеро в больницах
Очередной удар по мирному Крыму: Двое погибших, пятеро в больницах
Напомним, накануне целью украинского БПЛА в Керчи стал жилой сектор. В результате детонации снаряда тяжёлые травмы различной степени тяжести получили четверо мирных жителей, включая ребёнка. Все пострадавшие на момент атаки находились внутри дома.

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Вероника Бакумченко
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