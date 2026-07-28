Семья из четырёх человек пострадала при ударе ВСУ по частному дому в Керчи
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Украинский беспилотник атаковал частный дом в Керчи. Под удар попала находившаяся внутри семья. Ранения получили четыре человека. Среди пострадавших есть ребёнок.
«Враг атаковал беспилотником частное домовладение в Керчи. Пострадала целая семья. Четыре человека, в том числе ребёнок, госпитализированы в керченские больницы», — сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в телеграм-канале.
Днём ранее украинский дрон попал в многоквартирный дом в Керчи. Ранения получили десять человек, двоих взрослых и ребёнка госпитализировали.
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