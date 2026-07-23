Жертвами ночной атаки ВСУ на Крым стали два человека

Количество жертв ночного удара ВСУ по Крыму увеличилось до двух человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своём Telegram-канале.

По уточнённым данным оперативных служб, число пострадавших также выросло и достигло пяти человек.

Ранее глава региона сообщал об одном погибшем и четверых раненых, в числе которых двое детей. Глава Крыма выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Аксенов заверил, что всем жителям, которых затронула чрезвычайная ситуация, будет оказана необходимая медицинская и административная помощь.