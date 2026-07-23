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23 июля, 09:49

Жертвами ночной атаки ВСУ на Крым стали два человека

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Количество жертв ночного удара ВСУ по Крыму увеличилось до двух человек. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своём Telegram-канале.

По уточнённым данным оперативных служб, число пострадавших также выросло и достигло пяти человек.

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Ранее глава региона сообщал об одном погибшем и четверых раненых, в числе которых двое детей. Глава Крыма выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Аксенов заверил, что всем жителям, которых затронула чрезвычайная ситуация, будет оказана необходимая медицинская и административная помощь.

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Оксана Попова
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