В Башкирии отражена атака БПЛА на промышленный объект

В Туймазинском районе Башкирии зафиксирована попытка удара беспилотника по промышленной инфраструктуре. Аппарат был обнаружен и нейтрализован, однако его обломки спровоцировали возгорание на объекте.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли по вызову. Спасателям удалось быстро ликвидировать очаг пламени, не допустив его распространения на соседние цеха.

Как отметили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента «пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не допущено». Все системы жизнеобеспечения региона функционируют без перебоев.

Сейчас на месте падения БПЛА работают правоохранители. Специалисты выясняют происхождение летательного аппарата и маршрут его следования.

Предприятие продолжает свою деятельность. Власти региона держат ситуацию на контроле и проводят проверку всех объектов промышленности на предмет безопасности.

Также минувшей ночью Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. В результате удара в пригороде областного центра погиб трёхлетний мальчик.