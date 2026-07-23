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Регион
23 июля, 07:57

В Башкирии отражена атака БПЛА на промышленный объект

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

В Туймазинском районе Башкирии зафиксирована попытка удара беспилотника по промышленной инфраструктуре. Аппарат был обнаружен и нейтрализован, однако его обломки спровоцировали возгорание на объекте.

Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли по вызову. Спасателям удалось быстро ликвидировать очаг пламени, не допустив его распространения на соседние цеха.

Как отметили в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, в результате инцидента «пострадавших нет, разрушений инфраструктуры не допущено». Все системы жизнеобеспечения региона функционируют без перебоев.

Сейчас на месте падения БПЛА работают правоохранители. Специалисты выясняют происхождение летательного аппарата и маршрут его следования.

Предприятие продолжает свою деятельность. Власти региона держат ситуацию на контроле и проводят проверку всех объектов промышленности на предмет безопасности.

В Туле обезвредили элемент БПЛА, упавший на балкон жилого дома
В Туле обезвредили элемент БПЛА, упавший на балкон жилого дома

Также минувшей ночью Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. В результате удара в пригороде областного центра погиб трёхлетний мальчик.

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Оксана Попова
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