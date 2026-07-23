Ударили по спящему дому: БПЛА ВСУ убил в Воронеже трёхлетнего малыша на глазах у родителей

Минувшей ночью Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. В результате удара в пригороде областного центра погиб трёхлетний мальчик.

По данным губернатора Александра Гусева, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионом 36 воздушных целей. Однако падение сбитого дрона спровоцировало пожар в частном доме. Ребёнок находился внутри вместе с родителями. Спасти его не удалось.

Мать и отец мальчика получили ранения разной степени тяжести. Также легкие травмы получил 19-летний парень, находившийся неподалёку. Госпитализация ему не потребовалась.

Помимо человеческих жертв, атака нанесла ущерб инфраструктуре региона. В том же муниципалитете повреждена кровля складов двух маркетплейсов. Осколками выбиты стекла в девяти частных домах и пятнадцати квартирах пяти многоквартирных зданий. Кроме того, посечено около десятка автомобилей. Ещё в двух районах пострадали кровли и фасады частных домовладений.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибшего и заверил, что власти окажут семье всю необходимую помощь. На всей территории области сохраняется опасность повторных ударов. Спасательные службы продолжают работу на местах разрушений.

Напомним, силы ПВО ночью 23 июля отражали атаку БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Губернатор Гусев сообщал, что есть пострадавшие и серьёзные последствия.