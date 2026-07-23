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Регион
23 июля, 06:03

Ударили по спящему дому: БПЛА ВСУ убил в Воронеже трёхлетнего малыша на глазах у родителей

В Воронежской области при атаке БПЛА погиб трёхлетний ребенок

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Минувшей ночью Воронежская область подверглась массированной атаке беспилотников. В результате удара в пригороде областного центра погиб трёхлетний мальчик.

По данным губернатора Александра Гусева, дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили над регионом 36 воздушных целей. Однако падение сбитого дрона спровоцировало пожар в частном доме. Ребёнок находился внутри вместе с родителями. Спасти его не удалось.

Мать и отец мальчика получили ранения разной степени тяжести. Также легкие травмы получил 19-летний парень, находившийся неподалёку. Госпитализация ему не потребовалась.

Помимо человеческих жертв, атака нанесла ущерб инфраструктуре региона. В том же муниципалитете повреждена кровля складов двух маркетплейсов. Осколками выбиты стекла в девяти частных домах и пятнадцати квартирах пяти многоквартирных зданий. Кроме того, посечено около десятка автомобилей. Ещё в двух районах пострадали кровли и фасады частных домовладений.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным погибшего и заверил, что власти окажут семье всю необходимую помощь. На всей территории области сохраняется опасность повторных ударов. Спасательные службы продолжают работу на местах разрушений.

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Напомним, силы ПВО ночью 23 июля отражали атаку БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Воронежскую область. Губернатор Гусев сообщал, что есть пострадавшие и серьёзные последствия.

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Оксана Попова
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