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Регион
27 июля, 14:26

ВСУ ударили по многоэтажке в Керчи, пострадали десять человек

Керчь. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

Керчь. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов

ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек», — говорится в сообщении.

Двое взрослых и ребёнок госпитализированы, добавил Крючков.

На месте работают экстренные службы. Подробности инцидента уточняются.

Число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону выросло до пяти
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Ранее СК возбудил дело о теракте после удара дрона ВСУ по многоэтажному дому в Ялте. В результате атаки пострадали 17 человек.

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Никита Никонов
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