ВСУ ударили по многоэтажке в Керчи, пострадали десять человек
Керчь. Обложка © ТАСС / Максим Чурусов
ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек», — говорится в сообщении.
Двое взрослых и ребёнок госпитализированы, добавил Крючков.
На месте работают экстренные службы. Подробности инцидента уточняются.
Ранее СК возбудил дело о теракте после удара дрона ВСУ по многоэтажному дому в Ялте. В результате атаки пострадали 17 человек.
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