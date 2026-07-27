ВСУ ударили по многоэтажке в Керчи, пострадали десять человек

ВСУ нанесли удар беспилотником по многоэтажному жилому дому в Керчи. В результате пострадали десять человек. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«В результате атаки вражеского БПЛА по керченскому жилому многоэтажному дому пострадали десять человек», — говорится в сообщении.

Двое взрослых и ребёнок госпитализированы, добавил Крючков.

На месте работают экстренные службы. Подробности инцидента уточняются.

Ранее СК возбудил дело о теракте после удара дрона ВСУ по многоэтажному дому в Ялте. В результате атаки пострадали 17 человек.