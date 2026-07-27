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Регион
27 июля, 09:58

Число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону выросло до пяти

Обложка © Life.ru.

Обложка © Life.ru.

Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до пяти. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими ещё 3 человека – двое взрослых и один ребёнок», — говорится в сообщении главы региона.

По его словам, тела были найдены при разборе завалов многоквартирного дома.

Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедшее невосполнимой утратой.

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Атака по беззащитным: ВСУ нанесли удар по ночлежке для бездомных в Ростове
Атака по беззащитным: ВСУ нанесли удар по ночлежке для бездомных в Ростове

Напомним, в ночь на 27 июля ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Ростову-на-Дону, в результате которого пять человек погибли, не менее восьми получили ранения, а обломки сбитых дронов повредили 20 многоквартирных и частных домов, соцучреждение, кафе и пять автомобилей, вызвав крупные пожары на складах и частном предприятии. В части города ввели режим ЧС.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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