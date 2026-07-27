Число жертв атаки ВСУ на Ростов-на-Дону выросло до пяти

Число жертв атаки ВСУ на Ростовскую область выросло до пяти. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Количество жертв вражеской ночной атаки на Ростов возросло: обнаружены погибшими ещё 3 человека – двое взрослых и один ребёнок», — говорится в сообщении главы региона.

По его словам, тела были найдены при разборе завалов многоквартирного дома.

Слюсарь выразил соболезнования родным и близким погибших, назвав произошедшее невосполнимой утратой.

Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Работы по ликвидации последствий атаки продолжаются.

Напомним, в ночь на 27 июля ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по Ростову-на-Дону, в результате которого пять человек погибли, не менее восьми получили ранения, а обломки сбитых дронов повредили 20 многоквартирных и частных домов, соцучреждение, кафе и пять автомобилей, вызвав крупные пожары на складах и частном предприятии. В части города ввели режим ЧС.