В части Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после атаки дронов

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации в границах домов, повреждённых после массированной атаки беспилотников 27 июля. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

В результате падения обломков пострадали восемь человек. Двое получили медицинскую помощь на месте, ещё шестеро госпитализированы. Один мужчина находится в тяжёлом состоянии с ожогами и переломами, состояние остальных оценивается как среднетяжёлое и стабильное.

Повреждены три многоквартирных дома, 17 частных домовладений, социальное учреждение, пять автомобилей, кафе и складские помещения. Возгорание на территории складов площадью 400 квадратных метров полностью ликвидировано.

Жителей пострадавших многоквартирных домов эвакуировали. 56 человек находятся в пункте временного размещения, где также работает медицинский пункт. Полиция выставила оцепление на повреждённых участках, для жителей организован мобильный пункт приёма граждан.

Социальное учреждение, где на момент атаки находились 43 проживающих и три сотрудника, также получило повреждения. Никто из находившихся внутри не пострадал, сейчас центр работает в штатном режиме.

По предварительной информации, в ходе массированной воздушной атаки над Ростовской областью было уничтожено около 50 БПЛА. Под ударом оказались Ростов, Таганрог и четыре района региона. Информация о последствиях уточняется.