Атака по беззащитным: ВСУ нанесли удар по ночлежке для бездомных в Ростове

Утром 27 июля Ростов-на-Дону подвергся атаке. Целью стал социальный приют, предназначенный для лиц без определённого места жительства, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

На момент происшествия в помещениях находились сорок три постояльца и трое сотрудников.

Как заявил губернатор, к счастью, удалось избежать жертв. Оперативные службы незамедлительно реализовали комплекс необходимых мер безопасности, благодаря чему никто из находящихся внутри не получил ранений.

Разрушения на объекте не привели к критическим последствиям для инфраструктуры. Здание сохранило работоспособность.

В данный момент социальное учреждение функционирует в привычном режиме. Персонал продолжает оказывать помощь подопечным, несмотря на пережитый стресс.

Ранее сообщалось, что результате атаки два мирных жителя Ростова-на-Дону погибли, ещё пять человек ранены. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии — среди них подросток.