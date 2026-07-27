Атака по беззащитным: ВСУ нанесли удар по ночлежке для бездомных в Ростове
Губернатор: В Ростове атакован приют для лиц без определённого места жительства
Обложка © Life.ru.
Утром 27 июля Ростов-на-Дону подвергся атаке. Целью стал социальный приют, предназначенный для лиц без определённого места жительства, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
На момент происшествия в помещениях находились сорок три постояльца и трое сотрудников.
Как заявил губернатор, к счастью, удалось избежать жертв. Оперативные службы незамедлительно реализовали комплекс необходимых мер безопасности, благодаря чему никто из находящихся внутри не получил ранений.
Разрушения на объекте не привели к критическим последствиям для инфраструктуры. Здание сохранило работоспособность.
В данный момент социальное учреждение функционирует в привычном режиме. Персонал продолжает оказывать помощь подопечным, несмотря на пережитый стресс.
Ранее сообщалось, что результате атаки два мирных жителя Ростова-на-Дону погибли, ещё пять человек ранены. Двое пострадавших сейчас находятся в тяжёлом состоянии — среди них подросток.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.