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Регион
27 июля, 02:55

Два человека погибли и пятеро ранены при ночной атаке на Ростов-на-Дону

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Воздушная атака в Ростове-на-Дону унесла жизни двух человек. Ещё пять жителей получили ранения. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил состояние пострадавших. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Один из этих пациентов — подросток.

«Ночная воздушная атака привела к трагическим последствиям. В Ростове-на-Дону погибли два человека, супруги. Ранения различной степени тяжести получили пять человек, двое из них — в тяжёлом состоянии, в том числе подросток», — написал губернатор.

Медики оперативно оказали помощь раненым. Пациента с лёгкими травмами врачи обработали на месте. Четверых пострадавших специалисты доставили в больницу скорой медицинской помощи Ростова. Врачи делают всё необходимое для их выздоровления.

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Удар также повредил многоквартирный дом в Пролетарском районе города. Спасатели организовали пункт временного размещения для жильцов. Городские власти направили туда автобусы для перевозки людей.

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Лия Мурадьян
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