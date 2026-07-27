Воздушная атака повредила жилой дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону

Воздушная атака повредила многоквартирный дом в Пролетарском районе Ростова-на-Дону. Глава города Александр Скрябин сообщил о развёртывании пункта временного размещения для пострадавших жильцов.

«В результате воздушной атаки повреждения получил многоквартирный дом в Пролетарском районе. Для жителей пострадавшего многоквартирного дома разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», — написал он.

Скрябин уточнил детали логистики. Временные пункты обогрева уже принимают эвакуированных людей. Городские власти направили туда автобусы для доставки жильцов.

Этой же ночью украинские беспилотники атаковали Белгород, травмы получили 12 человек. Среди пострадавших числятся двое детей. Врачи оказывают всем необходимым медицинский уход.