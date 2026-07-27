Двенадцать человек пострадали при атаке БПЛА на Белгород

Белгород вновь подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным оперативного штаба, пострадали 12 человек, среди которых двое детей.

Одной женщине, получившей слепое осколочное ранение височной области, оказали помощь на месте. Остальных с различными травмами бригады скорой помощи доставили в больницы. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщается о возгорании нескольких квартир в многоквартирном доме и более 15 припаркованных автомобилей. К настоящему моменту пожарные ликвидировали очаги возгорания. Также известно о частичных разрушениях в частном доме и повреждениях нескольких многоквартирных домов.

Ранее Life.ru рассказывал о 12 пострадавших жителях Белгородчины за сутки после ударов по региону. Украинские формирования шесть раз применили реактивные системы залпового огня. Ещё в двух случаях взрывные устройства сбрасывали с беспилотников.