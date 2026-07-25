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Регион
25 июля, 19:26

FPV-дрон ВСУ убил мирного жителя в Грайворонском округе Белгородской области

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинский беспилотник атаковал село Смородино в Грайворонском округе Белгородской области. В результате удара погиб мирный житель, сообщили в региональном оперативном штабе.

По данным властей, мужчина получил смертельные ранения после атаки FPV-дрона. Представители региона выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ атаковал ЗАГС в Белгороде во время свадебной церемонии. В результате удара пострадали жених и один из гостей, а у невесты загорелось свадебное платье. На месте происшествия работали экстренные службы, повреждения получили несколько автомобилей.

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Юния Ларсон
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