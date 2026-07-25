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25 июля, 17:40

За день системы ПВО сбили 146 украинских БПЛА над регионами России

ЗРПК «Панцирь» на вооружении ВС РФ. Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

ЗРПК «Панцирь» на вооружении ВС РФ. Обложка © ТАСС / Николай Гынгазов

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 146 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве страны.

Их уничтожали в 12 регионах, среди них Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Тульская и Тюменская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

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Александра Мышляева
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