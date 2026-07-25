За день системы ПВО сбили 146 украинских БПЛА над регионами России

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 146 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом проинформировали в оборонном ведомстве страны.

Их уничтожали в 12 регионах, среди них Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Орловская, Рязанская, Тульская и Тюменская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что после удара ВСУ по базам отдыха в Кирилловке судьба восьми человек остаётся неизвестной. Спасатели продолжают поиски. Число погибших достигло 11, среди них четверо детей. Ранения получили 16 человек, включая пятерых несовершеннолетних.