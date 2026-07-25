Балицкий: 8 человек пропали без вести после удара ВСУ по Кирилловке

После удара украинских военных по турбазам в Кирилловке Запорожской области остаётся неизвестна судьба восьми человек. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

«Местонахождение ещё восьми человек остаётся неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются», — написал он.

По его словам, трагедия унесла жизни уже 11 человек, причём жертвами среди несовершеннолетних стали четверо. Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим, в списке которых фигурируют пятеро ребят.

Балицкий подтвердил, что всех раненых, с учётом тяжести полученных травм, оперативно распределили по больницам Запорожской области. Им оказывается исчерпывающая медицинская помощь, а в случае возникновения потребности будут задействованы резервные мощности Федерального центра медицины катастроф. Губернатор подчеркнул, что держит развитие обстановки под постоянным личным надзором.

Незадолго до этого Следственный комитет России завёл уголовное дело о теракте. По предварительным данным, в ночь на 25 июля 2026 года украинские военные ударили дронами по базам отдыха в курортной зоне Кирилловки.