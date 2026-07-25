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Регион
25 июля, 14:02

Балицкий: 8 человек пропали без вести после удара ВСУ по Кирилловке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После удара украинских военных по турбазам в Кирилловке Запорожской области остаётся неизвестна судьба восьми человек. Об этом рассказал губернатор региона Евгений Балицкий в своём телеграм-канале.

«Местонахождение ещё восьми человек остаётся неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются», — написал он.

По его словам, трагедия унесла жизни уже 11 человек, причём жертвами среди несовершеннолетних стали четверо. Медицинская помощь потребовалась 16 пострадавшим, в списке которых фигурируют пятеро ребят.

Балицкий подтвердил, что всех раненых, с учётом тяжести полученных травм, оперативно распределили по больницам Запорожской области. Им оказывается исчерпывающая медицинская помощь, а в случае возникновения потребности будут задействованы резервные мощности Федерального центра медицины катастроф. Губернатор подчеркнул, что держит развитие обстановки под постоянным личным надзором.

Балицкий назвал охотой на гражданских смертельный удар ВСУ по турбазам Запорожья
Балицкий назвал охотой на гражданских смертельный удар ВСУ по турбазам Запорожья

Незадолго до этого Следственный комитет России завёл уголовное дело о теракте. По предварительным данным, в ночь на 25 июля 2026 года украинские военные ударили дронами по базам отдыха в курортной зоне Кирилловки.

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Вероника Бакумченко
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