СК завёл дело о теракте из-за гибели туристов при ударе ВСУ по базе в Запорожье

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских беспилотников на базы отдыха в Запорожской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных жителей, включая детей, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба СК.

СК возбудил дело о теракте после атаки на базы отдыха в Кирилловке. Видео © Telegram / Следком

Главное следственное управление ведомства уже приступило к работе. По предварительным данным, в ночь на 25 июля 2026 года вооружённые формирования Украины нанесли удар с использованием БПЛА по объектам отдыха, расположенным в курортной зоне Кирилловки.

В результате погибли восемь человек, включая двоих детей, а число раненых достигло 14, среди которых трое несовершеннолетних. Помимо человеческих потерь, атака повлекла за собой разрушения гражданских объектов.

На месте трагедии следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, а также выяснение всех деталей произошедшего.