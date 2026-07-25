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Регион
25 июля, 09:23

СК завёл дело о теракте из-за гибели туристов при ударе ВСУ по базе в Запорожье

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте после ночной атаки украинских беспилотников на базы отдыха в Запорожской области. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди мирных жителей, включая детей, повреждена гражданская инфраструктура. Об этом сообщает пресс-служба СК.

СК возбудил дело о теракте после атаки на базы отдыха в Кирилловке. Видео © Telegram / Следком

Главное следственное управление ведомства уже приступило к работе. По предварительным данным, в ночь на 25 июля 2026 года вооружённые формирования Украины нанесли удар с использованием БПЛА по объектам отдыха, расположенным в курортной зоне Кирилловки.

В результате погибли восемь человек, включая двоих детей, а число раненых достигло 14, среди которых трое несовершеннолетних. Помимо человеческих потерь, атака повлекла за собой разрушения гражданских объектов.

На месте трагедии следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательной базы, а также выяснение всех деталей произошедшего.

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Ранее Life.ru рассказывал, что утром 24 июля вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Кирове. Первоначально официальные лица сообщили о шести жертвах и 26 пострадавших. Однако сегодня выяснилось, что один из тех, кого числили погибшим, на самом деле остался жив.

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Владимир Озеров
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