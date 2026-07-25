Мирошник возложил на Драпатого вину за убийство 8 человек на турбазах Запорожья
Главком ВСУ Михаил Драпатый. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Террористическая атака Вооружённых сил Украины с использованием большого числа ударных дронов по турбазам в посёлке Кирилловка Запорожской области уже на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём телеграм-канале, комментируя гибель людей при ударе.
«Какие ещё нужны доводы, чтобы понимать, что мы имеем дело с преднамеренным терактом отпетых выродков презревших не только нормы права, но и всего человеческого в сознании?!», — возмутился дипломат и добавил, что это военное преступление уже на счету главкома-русофоба Драпатого.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар по туристическим базам в посёлке Кирилловка, в результате чего погибли восемь человек, включая двоих детей, а число раненых достигло 14, среди которых трое несовершеннолетних. На месте продолжается активная спасательная операция с участием всех оперативных служб
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.