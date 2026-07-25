Террористическая атака Вооружённых сил Украины с использованием большого числа ударных дронов по турбазам в посёлке Кирилловка Запорожской области уже на счету нового главкома ВСУ Михаила Драпатого. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своём телеграм-канале, комментируя гибель людей при ударе.

«Какие ещё нужны доводы, чтобы понимать, что мы имеем дело с преднамеренным терактом отпетых выродков презревших не только нормы права, но и всего человеческого в сознании?!», — возмутился дипломат и добавил, что это военное преступление уже на счету главкома-русофоба Драпатого.

Напомним, что минувшей ночью ВСУ нанесли удар по туристическим базам в посёлке Кирилловка, в результате чего погибли восемь человек, включая двоих детей, а число раненых достигло 14, среди которых трое несовершеннолетних. На месте продолжается активная спасательная операция с участием всех оперативных служб