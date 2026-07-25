Число раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Кирове выросло до 27
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Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на одно из предприятий Кирова достигло 27. Губернатор области Александр Соколов навестил их в больнице и рассказали о состоянии.
«Всего раненых в результате трагедии – 27 человек, из них 14 человек получили амбулаторную помощь, 13 — проходят лечение стационарно», — пишет глава региона.
Утро 24 июля ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. Изначально власти заявляли о шести погибших и 26 раненых. Однако сегодня стало известно, что один из признанных мёртвым жив.
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