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Регион
25 июля, 09:02

Число раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Кирове выросло до 27

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на одно из предприятий Кирова достигло 27. Губернатор области Александр Соколов навестил их в больнице и рассказали о состоянии.

«Всего раненых в результате трагедии – 27 человек, из них 14 человек получили амбулаторную помощь, 13 — проходят лечение стационарно», — пишет глава региона.

В Кирове усиливают защиту заводов и жителей после смертельной ракетной атаки ВСУ
В Кирове усиливают защиту заводов и жителей после смертельной ракетной атаки ВСУ

Утро 24 июля ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. Изначально власти заявляли о шести погибших и 26 раненых. Однако сегодня стало известно, что один из признанных мёртвым жив.

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Андрей Бражников
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