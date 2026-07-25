Число раненных при ракетном ударе ВСУ по заводу в Кирове выросло до 27

Число пострадавших в результате ракетной атаки ВСУ на одно из предприятий Кирова достигло 27. Губернатор области Александр Соколов навестил их в больнице и рассказали о состоянии.

«Всего раненых в результате трагедии – 27 человек, из них 14 человек получили амбулаторную помощь, 13 — проходят лечение стационарно», — пишет глава региона.