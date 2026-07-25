Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 08:26

В Кирове усиливают защиту заводов и жителей после смертельной ракетной атаки ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Degtyaryov Andrey

Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил принять дополнительные меры для защиты региональных предприятий. Решение было принято после ракетной атаки на завод в Кирове, жертвами которой стали пять человек.

Глава региона провёл оперативное совещание, посвящённое усилению антитеррористической защищённости области. При разработке новых мер власти намерены учитывать изменение тактики противника.

«Поручил членам правительства при взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и Министерством обороны принять меры по повышению защищённости предприятий», — сообщил Соколов.

Правительству региона также предстоит определить дополнительные способы защиты жителей. Подробности новых мер по соображениям безопасности не раскрываются.

После удара оперативные службы ликвидировали пожар и приступили к устранению последствий. Власти также выделят средства на восстановление повреждённых домов, предприятий и учреждений.

Жертв ракетной атаки на предприятие в Кирове представили к госнаградам
Жертв ракетной атаки на предприятие в Кирове представили к госнаградам

Утро 24 июля ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. Изначально власти заявляли о шести погибших и 26 пострадавших. Однако сегодня один из признанных мёртвым вышел на связь.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar