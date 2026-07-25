В Кирове усиливают защиту заводов и жителей после смертельной ракетной атаки ВСУ
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Губернатор Кировской области Александр Соколов поручил принять дополнительные меры для защиты региональных предприятий. Решение было принято после ракетной атаки на завод в Кирове, жертвами которой стали пять человек.
Глава региона провёл оперативное совещание, посвящённое усилению антитеррористической защищённости области. При разработке новых мер власти намерены учитывать изменение тактики противника.
«Поручил членам правительства при взаимодействии с территориальными подразделениями силовых структур и Министерством обороны принять меры по повышению защищённости предприятий», — сообщил Соколов.
Правительству региона также предстоит определить дополнительные способы защиты жителей. Подробности новых мер по соображениям безопасности не раскрываются.
После удара оперативные службы ликвидировали пожар и приступили к устранению последствий. Власти также выделят средства на восстановление повреждённых домов, предприятий и учреждений.
Утро 24 июля ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. Изначально власти заявляли о шести погибших и 26 пострадавших. Однако сегодня один из признанных мёртвым вышел на связь.
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