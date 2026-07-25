Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 июля, 08:11

Жертв ракетной атаки на предприятие в Кирове представили к госнаградам

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пять работников предприятия в Кирове, погибших в результате ракетной атаки, представили к государственным наградам. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«Погибшие — настоящие герои трудового фронта. Представил их к государственным наградам», — написал в Телеграм-канале глава региона.

Напомним, утром 24 июля ранее ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. В результате погибли люди. Губернатор напомнил о запрете публикации данных о последствиях удара. В Госдуме назвали бандитизмом и терроризмом атаку ВСУ на завод.

Признанный мёртвым сотрудник атакованного ракетами завода в Кирове оказался жив
Признанный мёртвым сотрудник атакованного ракетами завода в Кирове оказался жив

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar