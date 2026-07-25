Жертв ракетной атаки на предприятие в Кирове представили к госнаградам

Пять работников предприятия в Кирове, погибших в результате ракетной атаки, представили к государственным наградам. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.

«Погибшие — настоящие герои трудового фронта. Представил их к государственным наградам», — написал в Телеграм-канале глава региона.