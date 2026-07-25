Жертв ракетной атаки на предприятие в Кирове представили к госнаградам
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Пять работников предприятия в Кирове, погибших в результате ракетной атаки, представили к государственным наградам. Об этом сообщил губернатор Кировской области Александр Соколов.
«Погибшие — настоящие герои трудового фронта. Представил их к государственным наградам», — написал в Телеграм-канале глава региона.
Напомним, утром 24 июля ранее ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. В результате погибли люди. Губернатор напомнил о запрете публикации данных о последствиях удара. В Госдуме назвали бандитизмом и терроризмом атаку ВСУ на завод.
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