В Госдуме назвали бандитизмом и терроризмом атаку ВСУ на завод в Кирове

Атака украинских боевиков на завод в Кирове — это бандитизм и терроризм, заявил «Абзацу» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий подчеркнул, что целенаправленные действия против гражданского населения не могут быть названы иначе, и Киев должен понести наказание.

Для ответа на такие удары, по его словам, Россия должна продолжать развивать экономику и военно-промышленный комплекс, а обществу нужно сплотиться перед лицом угрозы.

Напомним, ранее ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. Последствия оказались трагические — погибли шесть человек, ещё 26 пострадали. Власти не раскрывают информацию об объекте и характере повреждений, а также напомнили о запрете публикации данных о последствиях удара.