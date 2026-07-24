Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 июля, 14:30

В Госдуме назвали бандитизмом и терроризмом атаку ВСУ на завод в Кирове

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Атака украинских боевиков на завод в Кирове — это бандитизм и терроризм, заявил «Абзацу» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Парламентарий подчеркнул, что целенаправленные действия против гражданского населения не могут быть названы иначе, и Киев должен понести наказание.

Для ответа на такие удары, по его словам, Россия должна продолжать развивать экономику и военно-промышленный комплекс, а обществу нужно сплотиться перед лицом угрозы.

Напомним, ранее ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. Последствия оказались трагические — погибли шесть человек, ещё 26 пострадали. Власти не раскрывают информацию об объекте и характере повреждений, а также напомнили о запрете публикации данных о последствиях удара.

В Кирове восстановили движение после смертельной ракетной атаки
В Кирове восстановили движение после смертельной ракетной атаки

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Госдума
  • Происшествия
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar