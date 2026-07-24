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Регион
24 июля, 13:54

В Кирове восстановили движение после смертельной ракетной атаки

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

Обложка © ТАСС / Александр Рюмин

В Кирове полностью восстановили движение на всех участках дорожной сети, которые ранее перекрывали после утренней смертельной ракетной атаки ВСУ на одно из предприятий региона. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

«Закрытые ранее участки улично-дорожной сети вновь открыты. Для транспорта полностью доступны Октябрьский проспект, улицы Луганская и Дзержинского, а также площадь ХХ Партсъезда. Общественный транспорт курсирует по обычным маршрутам», — говорится в официальном заявлении.

Пожар на атакованном ВСУ предприятии в Кирове удалось потушить
Пожар на атакованном ВСУ предприятии в Кирове удалось потушить

Напомним, сегодня ВСУ атаковали ракетами одно из предприятий города Киров. Последствия оказались трагические — погибли шесть человек, ещё 26 пострадали. Власти не раскрывают информацию об объекте и характере повреждений, а также напомнили о запрете публикации данных о последствиях удара.

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Александра Мышляева
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