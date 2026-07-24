Пожар на атакованном ВСУ предприятии в Кирове удалось потушить

В Кирове справились с возгоранием, возникшим после ракетного удара по предприятию. Об этом в своём телеграм-канале проинформировал губернатор Александр Соколов.

«К настоящему времени пожар потушен. Устраняются последствия — восстановлено водоснабжение и подача электричества», — уточнил глава региона.

Сейчас специалисты обследуют ближайшие жилые дома. По итогам осмотра власти примут решение о мерах поддержки населения.

Напомним, сегодня ВСУ атаковали одного из предприятий города Киров. Последствия оказались трагические — погибли шесть человек, ещё 26 пострадали.