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Регион
24 июля, 11:53

Пожар на атакованном ВСУ предприятии в Кирове удалось потушить

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Кирове справились с возгоранием, возникшим после ракетного удара по предприятию. Об этом в своём телеграм-канале проинформировал губернатор Александр Соколов.

«К настоящему времени пожар потушен. Устраняются последствия — восстановлено водоснабжение и подача электричества»,уточнил глава региона.

Сейчас специалисты обследуют ближайшие жилые дома. По итогам осмотра власти примут решение о мерах поддержки населения.

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Напомним, сегодня ВСУ атаковали одного из предприятий города Киров. Последствия оказались трагические — погибли шесть человек, ещё 26 пострадали.

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Юрий Лысенко
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