Балицкий: ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Энергодара

ВСУ прямо сейчас ведут массированный артиллерийский обстрел Энергодара — города спутника Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал глава региона в телеграм-канале.

Накануне Энергодар оказался полностью обесточен. Причиной стала технологическая авария за пределами города-спутника Запорожской АЭС.