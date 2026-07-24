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Регион
24 июля, 11:35

Балицкий: ВСУ ведут массированный артиллерийский обстрел Энергодара

Энергодар с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Энергодар с высоты птичьего полёта. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

ВСУ прямо сейчас ведут массированный артиллерийский обстрел Энергодара — города спутника Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

«Опасность повторных ударов сохраняется. Прошу жителей города сохранять спокойствие, не выходить на улицу до стабилизации обстановки», — написал глава региона в телеграм-канале.

ВСУ «кошмарят» мирных жителей: Балицкий рассказал Путину о сложной ситуации в Энергодаре
ВСУ «кошмарят» мирных жителей: Балицкий рассказал Путину о сложной ситуации в Энергодаре

Накануне Энергодар оказался полностью обесточен. Причиной стала технологическая авария за пределами города-спутника Запорожской АЭС.

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Матвей Константинов
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