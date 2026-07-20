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Регион
20 июля, 09:46

ВСУ «кошмарят» мирных жителей: Балицкий рассказал Путину о сложной ситуации в Энергодаре

Балицкий рассказал Путину о сложной, но контролируемой ситуации в Энергодаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Ситуация в Энергодаре остаётся сложной из-за действий подразделений ВСУ, но находится под контролем. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле.

По словам главы региона, ВСУ на фоне отсутствия успехов на фронте усилили атаки на город — спутник Запорожской АЭС. Под ударами оказывается гражданская инфраструктура. Противник атакует аптеки и объекты, необходимые для повседневной жизни населения.

«Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, может быть скажу не парламентским языком, кошмарит мирное население: выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьёт по населённым пунктам, связанных с жизнедеятельностью и обеспечением», — заявил Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что российские военные принимают меры для защиты Энергодара и решения возникших проблем. Несмотря на непростую обстановку, положение в городе атомщиков остаётся полностью контролируемым, добавил руководитель области.

ВСУ создают ловушки для жителей Энергодара под видом «зелёного коридора»
ВСУ создают ловушки для жителей Энергодара под видом «зелёного коридора»

На прошлой неделе украинский дрон ударил по автобусной остановке в Энергодаре. В результате погибла женщина, ещё четыре мирных жителя получили ранения.

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Полина Никифорова
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