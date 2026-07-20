ВСУ «кошмарят» мирных жителей: Балицкий рассказал Путину о сложной ситуации в Энергодаре

Ситуация в Энергодаре остаётся сложной из-за действий подразделений ВСУ, но находится под контролем. Об этом губернатор Запорожской области Евгений Балицкий доложил президенту России Владимиру Путину во время встречи в Кремле.

По словам главы региона, ВСУ на фоне отсутствия успехов на фронте усилили атаки на город — спутник Запорожской АЭС. Под ударами оказывается гражданская инфраструктура. Противник атакует аптеки и объекты, необходимые для повседневной жизни населения.

«Противник, не имея сегодня никаких успехов на фронте, может быть скажу не парламентским языком, кошмарит мирное население: выбивает инфраструктуру, бьет по аптекам, бьёт по населённым пунктам, связанных с жизнедеятельностью и обеспечением», — заявил Балицкий.

Губернатор подчеркнул, что российские военные принимают меры для защиты Энергодара и решения возникших проблем. Несмотря на непростую обстановку, положение в городе атомщиков остаётся полностью контролируемым, добавил руководитель области.

На прошлой неделе украинский дрон ударил по автобусной остановке в Энергодаре. В результате погибла женщина, ещё четыре мирных жителя получили ранения.