Украинские военные более недели пытаются обмануть жителей Энергодара, запуская по ночам дроны с ретрансляторами о якобы срочной эвакуации по несуществующему «зелёному коридору». Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.

По данным собеседника агентства, противник с 27 июня воздействовал на жителей с помощью дронов, внушая ложную информацию об эвакуации с 1 июля. Якобы «зелёный коридор» работает ежедневно с 5 до 11 утра. Однако именно в это время украинские подразделения дистанционно минируют дорогу из города магнитными минами, на которых подрываются автомобили. Жители Энергодара игнорируют попытки ВСУ агитировать их покинуть город. При этом по указанной дороге ежедневно передвигаются люди с работы и обратно, также по ней доставляют продукты и жизненно важные грузы.

«Противник с 27 июня упорно каждую ночь производил воздействие на жителей Энергодара с помощью дронов с ретрансляторами на предмет срочной эвакуации с 1 июля. Жителям пытаются внушить ложную информацию о так называемом «зеленом коридор» с 5 до 11 часов ежедневно, по которому из города всех якобы выпускают. При этом в указанное время ВСУ минируют дорогу из города магнитными минами, на которых двигающиеся в этот период машины подрываются», — сказали в оперслужбах.

Ранее сообщалось, что в Купянске Харьковской области продолжаются боевые действия, связанные с попытками украинских подразделений восстановить утраченные позиции в районе города. Об этом доложил российскому лидеру Владимиру Путину начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, украинская сторона усилила группировку в этом секторе, перебросив дополнительно 11 батальонов, включая силы двух бригад морской пехоты. Основная задача этих подразделений, как утверждается, связана с попытками прорыва в городскую черту и выхода к восточному берегу реки Оскол.