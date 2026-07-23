Энергодар полностью остался без электричества из-за аварии, произошедшей за пределами города. Об этом сообщил глава города — спутника Запорожской АЭС Максим Пухов.

«В настоящее время Энергодар полностью обесточен. По имеющейся информации, причина аварии находится за пределами города», — написал мэр.

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего и работают над восстановлением электроснабжения. Сроки возвращения электричества Пухов пока не назвал.

Из-за отключения света возникли проблемы и с подачей воды. По словам главы города, ремонт системы водоснабжения продолжат после восстановления устойчивого электропитания.

Энергодар расположен рядом с Запорожской атомной электростанцией. В последние месяцы город неоднократно оставался без электричества из-за аварий и повреждений энергетической инфраструктуры.

Ранее Life.ru сообщал о полном обесточивании Энергодара 9 июля после ударов ВСУ. Тогда критически важные объекты перевели на резервные источники питания, а энергетики приступили к восстановлению подачи электричества.