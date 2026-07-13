Раненный при атаке дрона министр Запорожской области намерен продолжить работу

Министр по молодёжной политике Запорожской области Егор Логунов, пострадавший при ударе вражеского беспилотника, не намерен оставлять свой пост. О дальнейших планах он рассказал в беседе с ТАСС.

По словам Логунова, потребуется немного времени, чтобы отойти от наркоза и дождаться заживления ран. Сразу после этого он рассчитывает вернуться к исполнению обязанностей, причём с удвоенной энергией.

Министр подчеркнул, что нельзя терять боевой настрой и отступать ни при каких обстоятельствах. Даже если противнику что-то и удаётся, возмездие всё равно настигнет его. Своё дело, убеждён Логунов, необходимо доводить до конца, не перекладывая на других. А победа России неизбежна, подытожил он.

Напомним, автомобиль главы министерства молодёжной политики Запорожской области Егора Логунова угодил под удар вражеского дрона во время отражения налёта на магистраль «Новороссия». Чиновнику повезло — он отделался лёгким ранением ноги.