Раненный при атаке дрона министр Запорожской области намерен продолжить работу
Егор Логунов. Обложка © VK / ЛОГУНОV
Министр по молодёжной политике Запорожской области Егор Логунов, пострадавший при ударе вражеского беспилотника, не намерен оставлять свой пост. О дальнейших планах он рассказал в беседе с ТАСС.
По словам Логунова, потребуется немного времени, чтобы отойти от наркоза и дождаться заживления ран. Сразу после этого он рассчитывает вернуться к исполнению обязанностей, причём с удвоенной энергией.
Министр подчеркнул, что нельзя терять боевой настрой и отступать ни при каких обстоятельствах. Даже если противнику что-то и удаётся, возмездие всё равно настигнет его. Своё дело, убеждён Логунов, необходимо доводить до конца, не перекладывая на других. А победа России неизбежна, подытожил он.
Напомним, автомобиль главы министерства молодёжной политики Запорожской области Егора Логунова угодил под удар вражеского дрона во время отражения налёта на магистраль «Новороссия». Чиновнику повезло — он отделался лёгким ранением ноги.
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