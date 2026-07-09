На ЗАЭС сообщили, что Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ

Город-спутник Запорожской АЭС — Энергодар — полностью обесточен в результате ночной атаки ВСУ. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По её словам, критически важные объекты городской инфраструктуры переведены на резервные источники питания. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

«Энергодар в настоящее время обесточен. Критически важные объекты городской инфраструктуры продолжают работать за счёт резервных источников питания», — приводит ТАСС слова Яшиной.

Ранее сообщалось, что Запорожская и Херсонская области частично остались без света из-за удара ВСУ. Работы по возвращению электричества потребителям продолжаются. О сроках полного восстановления энергоснабжения пока не сообщается.