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Регион
9 июля, 10:48

На ЗАЭС сообщили, что Энергодар полностью обесточен из-за ударов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elfangor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elfangor

Город-спутник Запорожской АЭС — Энергодар — полностью обесточен в результате ночной атаки ВСУ. Об этом сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

По её словам, критически важные объекты городской инфраструктуры переведены на резервные источники питания. Энергетики уже приступили к восстановительным работам.

«Энергодар в настоящее время обесточен. Критически важные объекты городской инфраструктуры продолжают работать за счёт резервных источников питания», — приводит ТАСС слова Яшиной.

Пожар на Ставрополье после атаки БПЛА локализован
Пожар на Ставрополье после атаки БПЛА локализован

Ранее сообщалось, что Запорожская и Херсонская области частично остались без света из-за удара ВСУ. Работы по возвращению электричества потребителям продолжаются. О сроках полного восстановления энергоснабжения пока не сообщается.

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Наталья Демьянова
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