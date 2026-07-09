Запорожская и Херсонская области остались без света из-за удара ВСУ
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Повреждение ключевого объекта энергетической инфраструктуры привело к частичным перебоям с электроснабжением в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.
По словам Балицкого, объект энергетики получил повреждения в результате атаки со стороны ВСУ. После случившегося в отдельных районах Запорожской и Херсонской областей были зафиксированы перебои с подачей электричества.
Губернатор рассказал, что уже связался с оперативными службами, которые продолжают восстановление повреждённой инфраструктуры и линий электроснабжения. Работы по возвращению электричества потребителям продолжаются. О сроках полного восстановления энергоснабжения пока не сообщается.
Ранее стало известно о последствиях ночной атаки беспилотников. В результате налёта погиб мирный житель Джанкоя. Тем временем экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, устраняя последствия атаки и оценивая причинённый ущерб.
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