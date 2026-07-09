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Регион
9 июля, 07:48

Житель Джанкоя погиб в результате ночной атаки БПЛА на Крым

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Сегодня утром глава региона Сергей Аксенов подтвердил информацию о гибели гражданского лица в Джанкое. Трагедия произошла в результате ночного налёта беспилотных летательных аппаратов.

По словам губернатора, «минувшей ночью Республика Крым вновь подверглась вражеской атаке БПЛА». В ходе налёта один человек скончался.

Погибший был местным жителем. Чиновник выразил соболезнования близким жертвы, оперативно сообщив данные о происшествии в своем телеграм-канале.

В настоящее время на месте падения дронов работают экстренные службы. Специалисты проводят оценку ущерба и ликвидируют последствия инцидента.

Обстановка в северной части полуострова остается под пристальным вниманием властей. Дополнительные детали о масштабах ЧП пока уточняются.

При ударе БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области погиб её сотрудник
При ударе БПЛА ВСУ по больнице в Херсонской области погиб её сотрудник

Ранее Life.ru писал, что один человек погиб при атаке БПЛА ВСУ на Саратовскую область, ещё несколько жителей пострадали. После удара беспилотников в регионе зафиксировали повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Оксана Попова
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