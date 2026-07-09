Пожар на Ставрополье после атаки БПЛА локализован
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Пожар на промышленном предприятии в хуторе Вязники Ставропольского края, возникший после атаки БПЛА, локализован. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«Возгорание локализовано. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня», — написал Владимиров в Telegram-канале.
Ранее Владимиров сообщал, что возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники произошло в результате атаки БПЛА. Известно, что огонь дошёл до резервуаров с горючими материалами. По предварительным данным, пострадавших нет.
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