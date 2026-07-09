Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 июля, 09:41

Пожар на Ставрополье после атаки БПЛА локализован

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NickolayV

Пожар на промышленном предприятии в хуторе Вязники Ставропольского края, возникший после атаки БПЛА, локализован. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Возгорание локализовано. Пожарные продолжают работу по ликвидации огня», — написал Владимиров в Telegram-канале.

Житель Джанкоя погиб в результате ночной атаки БПЛА на Крым
Житель Джанкоя погиб в результате ночной атаки БПЛА на Крым

Ранее Владимиров сообщал, что возгорание на территории промышленного объекта в хуторе Вязники произошло в результате атаки БПЛА. Известно, что огонь дошёл до резервуаров с горючими материалами. По предварительным данным, пострадавших нет.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Ставропольский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar