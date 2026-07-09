Предприятие загорелось под Ставрополем из-за атаки украинских БПЛА

Беспилотники атаковали окрестности Ставрополя. В результате налёта загорелась территория промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа. На месте работают пожарные расчёты. Об этом сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — указал он.

Угрозы жизни и здоровью людей не возникает. Огонь также не угрожает жилым домам. Беспилотная опасность продолжает действовать на всей территории Ставропольского края. Оперативные службы следят за развитием ситуации.

Этой же ночью силы ПВО сбили один беспилотник ВСУ в Ленинградской области. Жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. Режим беспилотной опасности в регионе отменили.