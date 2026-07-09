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Регион
9 июля, 02:40

Один дрон ВСУ сбили в Ленинградской области, опасность отменили

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pingvin121674

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / pingvin121674

Силы ПВО сбили один беспилотник ВСУ в Ленинградской области. Жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. Режим беспилотной опасности в регионе отменили. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Отбой беспилотной опасности на всей территории Ленинградской области. Был сбит один БПЛА противника. Жертв и разрушений нет», — написал глава региона.

Губернатор также поблагодарил бойцов ПВО за эффективную работу по ликвидации беспилотника.

Ещё шесть украинских БПЛА сбиты в Тульской области
Ещё шесть украинских БПЛА сбиты в Тульской области

Ранее Life.ru писал, что украинский беспилотник атаковал медицинское учреждение в Херсонской области. Удар пришёлся по станции скорой помощи Ивановской центральной районной больницы. Сотрудник медучреждения погиб. В результате атаки повреждены автомобили скорой помощи и хозяйственная постройка на территории больницы.

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Лия Мурадьян
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