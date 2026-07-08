Ещё шесть украинских БПЛА сбиты в Тульской области

Подразделения противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили ещё шесть украинских беспилотников над Тульской областью. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

В результате атаки никто не пострадал. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры также не зафиксировано. Миляев напомнил, что в регионе всё ещё сохраняется опасность атаки БПЛА, и призвал жителей сохранять бдительность.

Ранее в результате ударов украинских дронов в селе Таврово Белгородской области погиб мужчина, а ещё шесть мирных жителей были ранены. По данным врио губернатора Александра Шуваева, среди пострадавших есть несовершеннолетняя в тяжёлом состоянии. Четверых раненых доставили в горбольницу №2 Белгорода, ещё одна женщина госпитализирована после повторного удара.